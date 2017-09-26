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    Землетрясение в Мексике. Спасатели закончили работу на развалах

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (224)

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    Спасатели из Японии закончили спасательные работы на месте многочисленных завалов. Власти Мексики подтвердил официально гибель девяти иностранных граждан.
    По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Спасатели из Японии закончили свою работу на месте разрушения домов после землетрясения в Мексике и возвращаются домой, сообщило в понедельник посольство страны в Мехико.

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut
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    "Мы закончили наши спасательные работы. Мы благодарны за бесчисленные ободряющие и благодарственные голоса со стороны народа и правительства Мексики", – заявил в своем видеообращении, опубликованном в микроблоге в Twitter посольства, глава группы спасателей Тошииде Кавасаки.

    "Друзья в беде похожи по-настоящему. Сил тебе, Мексика", — сказал Кавасаки. Японские спасатели работали в ряде зон разрушения в столице Мексики.

    Между тем МИД Мексики подтвердил официально гибель девяти иностранных граждан в результате удара стихии. По данным ведомства, погибли пять граждан Тайваня и по одному гражданину Аргентины, Южной Кореи, Испании и Панамы.

    Также ведомство выразило благодарность за помощь и солидарность со стороны международного сообщества перед лицом трагедии, унесшей, по последним данным, около 330 жизней. В сообщении МИД отмечены страны, которые предоставили специалистов, техническую помощь и гуманитарные грузы. Среди них — Германия, Аргентина, Канада, Китай, Колумбия, США, Израиль, Япония, Перу, Турция, Венесуэла, Ватикан, а также Россия.

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.

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