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    Землетрясение в Мексике: число жертв продолжает расти

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (222)

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    Большинство погибших, 167 человек, приходится на город Мехико. Землетрясения привели к жертвам в штатах Оахака, Пуэбла, Герреро, Мехико и Морелос.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Количество погибших при землетрясении в Мексике возросло до 30. Обэтом сообщил в субботу глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut
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    Ранее сообщалось о 291 погибшем.

    Пуэнте отметил в микроблоге в Twitter, что большинство погибших, 167 человек, приходится на город Мехико. Землетрясения привели к жертвам в штатах Оахака, Пуэбла, Герреро, Мехико и Морелос.

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома.

    Впоследствии сообщалось о еще двух землетроясениях магнитудой 5,8 и 6,1.

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