Землетрясение в Мексике: число жертв продолжает расти

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Количество погибших при землетрясении в Мексике возросло до 30. Обэтом сообщил в субботу глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Ранее сообщалось о 291 погибшем.

Пуэнте отметил в микроблоге в Twitter, что большинство погибших, 167 человек, приходится на город Мехико. Землетрясения привели к жертвам в штатах Оахака, Пуэбла, Герреро, Мехико и Морелос.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома.

Впоследствии сообщалось о еще двух землетроясениях магнитудой 5,8 и 6,1.