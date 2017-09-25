Озвучена итоговая явка на выборах в Германии

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер сообщил утром в понедельник, что итоговая явка на выборах в Германии составила 76,2% по сравнению с 71,5% в 2013 году.

По данным подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель получил 33% голосов, Социал-демократическая партия Германии – 20,5%, правая "Альтернатива для Германии" — 12,6%, Свободная демократическая партия – 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии.

Самая высокая явка зарегистрирована на юге страны: 78,2% в Баварии, 78,3% в Баден-Вюртемберге, 77% в Гессене и 77,6% в Рейнланд-Пфальце. Несколько ниже явка на северо-западе (76,4% в Нижней Саксонии и 76,5% в Шлезвиг-Гольштейне) и в расположенной на западе страны крупнейшей земле Северном Рейне — Вестфалии (75,4%).

Более низкая явка традиционно в восточных землях: 75,4% в Саксонии, 74,3% в Тюрингии, 73,7% в Бранденбурге, 70,9 в Мекленбурге и самая низкая в стране явка 68,1% в Саксонии-Анхальт.

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Доля недействительных "вторых" голосов (Zweitstimmen, то есть отданных за партийные списки) составляет на выборах в бундестаг 2017 года 1% голосов по сравнению с 1,3% в 2013 году. В свою очередь доля недействительных "первых" голосов (Erststimmen, то есть отданных за конкретных кандидатов в одномандатных округах) составляет 1,3% голосов по сравнению с 1,5% в 2013 году.