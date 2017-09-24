Соперник Меркель признал поражение на выборах в Германии

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Лидер Социал-демократический партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц признал поражение на выборах в Бундестаг.

"Сегодня тяжелый и горький день для немецкой социал-демократии… Мы не достигли наших целей на выборах. После поражения, которое мы потерпели в нашей ключевой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, мы проиграли и выборы в бундестаг", — заявил Шульц, выступая перед сторонниками в штаб-квартире партии.

Кроме того, стало известно, что Социал-демократическая партия Германии не будет участвовать в коалиции в парламенте, намерена уйти в оппозицию, заявил глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман.

"Я вижу наше место только в оппозиции", — заявил Опперман в эфире телеканала ARD.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы — 21%, "Альтернатива для Германии" — 13%, "Левые" и "Зеленые" — по 9%, СвДП — 10%.