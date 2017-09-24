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    Пропавший чеченский певец Бакаев нашелся в Германии

    (обновлено: )12
    В видеоролике, размещенном на сайте чеченской телерадиокомпании, Зелимхан Бакаев, пританцовывая под музыку в квартире, утверждает, что "где-то в середине августа" он добрался до Германии.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров и певец Зелемхан Бакаев
    @zelim_bakaev25

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Пропавший чеченский певец Зелимхан Бакаев, поисками которого занималось МВД Чечни, нашелся в Германии, сообщает республиканская телерадиокомпания "Грозный".

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    В отдел полиции в Грозном 17 августа обратилась мать певца Малика Бакаева с просьбой помочь в розыске Зелимхана. Она отметила, что ее сын вечером 8 августа вышел из дома и не вернулся. Сотрудники МВД по Чечне в рамках проверки заявления начали поиски пропавшего.

    "Молодой человек жив, здоров и, по всей видимости, проводит время в свое удовольствие", — сообщает "Грозный".

    В видеоролике, размещенном на сайте телерадиокомпании, Зелимхан Бакаев, пританцовывая под музыку в квартире, утверждает, что "где-то в середине августа" он добрался до Германии, и, обращаясь к некоему Исламу, зовет его в гости. Певец также сообщил, что поселился у своего друга.

    Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. СМИ написали, что 8 августа он якобы был задержан в центре Грозного людьми в военной форме. Правоохранительные органы неоднократно утверждали, что, по их данным, Бакаев вылетел в Москву.

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