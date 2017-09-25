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    Выборы в Германии. Новый бундестаг расширен до 709 кресел

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    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (17)

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    По данным ЦИК Германии, бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего - 709 вместо 631. При расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты.
    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Новый, 19-й немецкий бундестаг расширен до 709 мандатов, ведущие политические силы ХДС/ХСС Ангелы Меркель и СДПГ Мартина Шульца составят крупнейшие фракции, несмотря на серьезные потери по итогам воскресных выборов. Малые партии увеличили свое представительство в парламенте. Соответствующие данные опубликовал ЦИК Германии.

    Альянс ХДС/ХСС получает в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ 153 (ранее 193).

    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

    Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. ХДС/ХСС получила 43 дополнительных мандата, СДПГ 22, "Альтернатива" 11, СвДП 15, "Левые" и "Зеленые" — по 10.

    Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. Наиболее вероятная коалиция ("Ямайка": ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые") собирает 393 кресла.

    Смотрите также: Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

    Формальный окончательный результат выборов будет официально объявлен на торжественном заседании нового бундестага через 2,5 недели — в четверг, 12 октября, говорится в сообщении на сайте избиркома.

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