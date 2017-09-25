ЦИК Германии сообщил окончательные результаты выборов в бундестаг

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.

Смотрите также: Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

Преодолев 5%-ный барьер, в бундестаг также проходят Свободная демократическая партия с 10,7%, "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%.

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.