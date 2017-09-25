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    ЦИК Германии сообщил окончательные результаты выборов в бундестаг

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    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (16)

    (обновлено: )7710
    По данным немецкого центризбиркома, альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов.
    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.

    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Смотрите также: Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

    Преодолев 5%-ный барьер, в бундестаг также проходят Свободная демократическая партия с 10,7%, "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%.

    Ранее сообщалось, что по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.

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