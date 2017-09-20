Париж выступает за различные инициативы по Украине - посол

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости Украина. Париж не против других инициатив по украинскому урегулированию, помимо переговоров в "нормандском" формате, если они помогают прийти к позитивным результатам, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн, говоря о регулярных консультациях между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем президента США по Украине Куртом Волкером.

"Мы привержены "нормандскому" формату, но мы не против и других возможностей для переговорного процесса, если они могут привести к позитивному результату. Эти инициативы являются взаимодополняющими и могут помочь достичь определенных результатов в "нормандском" формате", — пояснила французский дипломат.

Ранее в августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине. Новая встреча представителей России и Соединенных Штатов может пройти в октябре.