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    Делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал перед выступлением Литвы

    (обновлено: )911162
    Как отмечается, президент Литвы Дали Грибаускайте все свое выступление посвятила вопросу "российской агрессии". Она убеждена, что российско-белорусские учения "Запад-2017" являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.
    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.

    "Да", — сказал председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что делегация РФ покинула зал перед выступлением президента Литвы.

    Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН

    Грибаускайте стала 14-м по счету оратором. Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу "российской агрессии".

    В частности, она заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

    В том числе, как сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

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