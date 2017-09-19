Делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал перед выступлением Литвы

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Да", — сказал председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что делегация РФ покинула зал перед выступлением президента Литвы.

Грибаускайте стала 14-м по счету оратором. Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу "российской агрессии".

В частности, она заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

В том числе, как сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.