Немецкая подлодка времен Первой мировой найдена у берегов Бельгии - СМИ

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны, предположительно, с телами членов экипажа обнаружена в водах Северного моря на западе Бельгии, сообщает газета De Standaart.

"Всю люки закрыты. Это подтверждает, что лодка не была обнаружена ранее и то, что все 23 члена погибшего экипажа все еще находятся внутри", — сообщил глава бельгийской провинции Западная Фландрия Карл Декалюве.

По данным газеты, субмарина была найдена на глубине 30 метров у бельгийского побережья. Точное местоположение находки не раскрывается, чтобы избежать ажиотажа среди туристов или местных жителей. Причины крушения неизвестны, однако характер повреждений предполагает, что лодка подорвалась на мине.

Отмечается, что затонувшими считаются 15 из 19-ти лодок немецкого подводного флота во Фландрии, действовавшего во время Первой мировой войны против военно-морских сил Антанты. Находка поможет прояснить судьбу 23 человек, считающихся пропавшими без вести.