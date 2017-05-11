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    Итальянская подлодка протаранила судно

    (обновлено: )19320
    Боевой подводный корабль Scirè ночью направлялся на место проведения учебных манёвров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова и столкнулся с гражданским судном.
    Подводная лодка. Архивное фото
    REUTERS Thomas Peter

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Подводная лодка Италии протаранила торговое судно, в результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении ВМС Италии.

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    Боевой подводный корабль Scirè минувшей ночью направлялся на место проведения учебных манёвров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова.

    После столкновения в открытых в водах залива Сквиллаче гражданское судно смогло продолжить плавание, подводная лодка же "поднялась на поверхность и начала движение в направлении собственной базы", сообщают итальянские ВМС.

    Столкновение не привело к пострадавшим среди команды подлодки или экипажа торгового корабля, его причины выясняются.

    Дизель-электрическая Scirè длиной 55 метров вступила в строй в 2007 году. Она получила свое название в честь подлодки времен Второй мировой войны. Та была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.

    Как сообщалось ранее, на Дунае в территориальных водах Венгрии столкнулись два украинских судна.

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