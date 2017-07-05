Макрон опустился под воду на атомной подлодке

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон провел несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки "Ле Террибль", находившейся в 300 км от побережья Бретани, на АПЛ французский лидер спустился с вертолета.

Макрон принял участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты, и позже разместил в соцсетях фотографии.

twitter.com/EmmanuelMacron Эммануэль Макрон опускается с вертолета на подлодку

Имитация ядерного запуска была частью программы визита президента на военно-морскую базу Иль-Лонг, где он провел весь день, сообщает ВВС. Он подчеркнул важность французских сил ядерного сдерживания, назвав их "краеугольным камнем безопасности".

После того как в 2019 году Великобритания покинет Европейский союз, Франция останется единственной из 27 стран объединенной Европы, в арсенале которой есть ядерное оружие.

Помимо подлодок, ядерные ракеты есть и на вооружении французских ВВС. В целом ядерный арсенал страны составляет около 300 боеголовок.

Визит Макрона на подлодку прошел на фоне недавнего ракетного теста КНДР.