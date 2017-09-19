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    В Женеве в унитаз смыли десятки тысяч евро

    (обновлено: )417
    После жалоб посетителей из канализации финансового холдинга и расположенных неподалеку ресторанов были извлечены в общей сложности несколько десятков тысяч евро.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Женеве туалеты трех ресторанов и финансовой компании UBS засорились после того, как кто-то бросил в них десятки банкнот по 500 евро, сообщает ВВС.

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    Инцидент произошел несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас.

    После жалоб посетителей из канализации финансового холдинга и расположенных неподалеку ресторанов были извлечены в общей сложности несколько десятков тысяч евро. Купюры выглядели настоящими, но были изрезаны.

    Прокуратура решила начать расследование инцидента, поскольку не исключается отмывания средств. Компаниям пришлось потратить тысячи франков на ремонт сантехники и очистки труб.

    Напомним, ранее мужчина застрял в унитазе общественного туалета, пытаясь достать упавший туда смартфон.

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