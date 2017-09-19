В Женеве в унитаз смыли десятки тысяч евро

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Женеве туалеты трех ресторанов и финансовой компании UBS засорились после того, как кто-то бросил в них десятки банкнот по 500 евро, сообщает ВВС.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас.

После жалоб посетителей из канализации финансового холдинга и расположенных неподалеку ресторанов были извлечены в общей сложности несколько десятков тысяч евро. Купюры выглядели настоящими, но были изрезаны.

Прокуратура решила начать расследование инцидента, поскольку не исключается отмывания средств. Компаниям пришлось потратить тысячи франков на ремонт сантехники и очистки труб.

Напомним, ранее мужчина застрял в унитазе общественного туалета, пытаясь достать упавший туда смартфон.