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    Резко возросло число жертв мощного землетрясения в Мексике

    (обновлено: )38
    Число погибших мощного землетрясения в Мексике возросло до 90, из них 71 человек из штата Оахака, 15 - из Чьяпаса и четверо из Табаско.
    Землетрясение у берегов Мексики
    PEDRO PARDO / AFP

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Мексике число жертв мощного землетрясения достигло 90 человек, сообщает министерство внутренних дел страны.

    Землетрясение у берегов Мексики
    Luis PEREZ / AFP
    Мощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения

    "Число погибших возросло до 90, из них 71 человек из (штата — ред.) Оахака, 15 — из Чьяпаса и четверо из Табаско", — говорится в заявлении ведомства. В документе также отмечается, что Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) на 99% восстановила подачу электроэнергии на территории страны и на 90% в штате Оахака.

    Ранее сообщалось о 65 погибших.

    Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

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