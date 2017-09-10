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    В мире

    Возросло число жертв землетрясения в Мексике

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    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Число жертв землетрясения в мексиканском штате Оахака возросло до 71, сообщила служба гражданской обороны штата.

    "На совещании, посвященном оценке (последствий землетрясения — ред.), губернатор Алехандро Мурат сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Оахаке возросло до 71", — сообщила служба в своем микроблоге Twitter.

    Ранее сообщалось о 65 погибших на территории всей страны в результате стихии. При этом мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отметил, что в Чьяпасе погибли 12 человек, в Табаско — еще четверо.

    Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

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