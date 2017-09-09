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    Число жертв землетрясения в Мексике возросло

    (обновлено: )3211
    Как сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето, 61 человек погиб в результате землетрясения. 45 человек в штате Оахака, 12 в Чьяпасе и четверо в Табаско.
    Землетрясение у берегов Мексики
    twitter.com/CREO21Mexico

    КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 8.2 у берегов Мексики увеличилось до 61, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

    Землетрясение у берегов Мексики
    Luis PEREZ / AFP
    Мощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения

    Ранее сообщалось о 58 погибших.

    "61 человек, к несчастью, погиб. 45 человек в (штате – ред.) Оахака, 12 в Чьяпасе и четверо в Табаско", — заявил президент в эфире телеканала Foro.

    Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.

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