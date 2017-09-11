наверх
11.09.201709:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Во Флориде 3 млн человек остались без электричества из-за "Ирмы"

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (110)

    (обновлено: )57
    По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.
    Ураган Ирма
    @VKritska

    КИЕВ, 11 сен — РИА новости Украина. В американском штате Флорида более 3 миллионов человек остались без электричества, сообщила в воскресенье крупнейшая энергетическая компания штата FPL.

    Ураган Ирма приближается к Флориде
    CBS News
    Флорида замерла в ожидании урагана "Ирма"

    По данным компании, речь идёт о 3,3 миллиона потребителей. Причем, некоторые округа обесточены на 95%.

    Ранее сообщалось, что без электричества остались около 2 миллионов потребителей. Компания обещала, что как только появится возможность, около 16 тысяч ее сотрудников начнут восстановительные работы.

    Ранее метеослужба США снизила категорию опасности урагана "Ирма" с третьей до второй. Средняя скорость ветра урагана снизилась до 110 миль в час (175 километров в час).

    По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинский военный
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия