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    В мире

    Экс-госсекретарь США Керри приедет в Киев учить демократии

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    Джон Керри прибудет в Киев 15 сентября и прочтет публичную лекцию "Может ли дипломатия преодолеть вызовы нового мира?". В лекции примут участие студенты, научные работники.
    Джон Керри
    GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Бывший госсекретарь США Джон Керри посетит Киев, чтобы прочитать публичную лекцию о преодолении дипломатией вызовов нового мира.

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    Об этом сообщается на сайте фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

    "Пятнадцатого сентября 2017 года Джон Керри… по приглашению фонда Виктора Пинчука прочитает публичную лекцию "Может ли дипломатия преодолеть вызовы нового мира?" Событие организовано по случаю 14-й ежегодной встречи YES, которая будет проводиться в Киеве с 14 по 16 сентября 2017 года. В лекции примут участие студенты, научные работники и лидеры мнений", — говорится в сообщении.

    Как отмечается на сайте, Керри поделится мнением о глобальной политике, будущем американской дипломатии и интересах США в мире.

    Ранее сообщалось, что Джон Керри собирается писать мемуары.

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