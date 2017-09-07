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    Красный Крест высказался о введении миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (50)

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    Директор по операциям МККК в мире заверил, что любая инициатива, которая приведет к улучшению гуманитарной ситуации и к снижению уровня насилия, будет приветствоваться.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) приветствует любую инициативу по снижению насилия в Донбассе.

    Об этом заявил РИА Новости директор по операциям МККК в мире Доминик Штилхарт, комментируя предложение ввести миротворцев в Донбасс.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Что касается предложения ввести миротворческий контингент, то могу сказать, что любая инициатива, которая приведет к улучшению гуманитарной ситуации и к снижению уровня насилия, будет приветствоваться, пойдет на пользу. Но главный вопрос, как ее реализовать. Проблема, которую мы наблюдаем с 2014 года, заключается в том, что стороны не всегда способны прийти к соглашению по таким политическим инициативам", — сказал Штилхарт.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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