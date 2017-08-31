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    Китай временно закрывает госграницу с Киргизией

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    По словам представителя пресс-службы Госпогранслужбы Киргизии, пропуск лиц, транспортных средств и грузов на киргизско-китайской госгранице возобновится 6 сентября.
    Флаги Китая развиваются на площади Тяньаньмень
    REUTERS Kim Kyung-Hoon

    КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Пункт пропуска на киргизско-китайской госгранице будет временно закрыт по инициативе китайской стороны в связи с празднованием мусульманского Курбан-байрама, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Госпогранслужбы Киргизии.

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    Протяженность линии киргизско-китайской госграницы составляет 1084 километра, почти вся она проходит в труднодоступных районах горной местности. На госгранице двух стран всего два пункта пропуска. До открытия в 2002 году КПП "Иркештам-автодорожный", который находится на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря на юге республики, пункт пропуска "Торугарт-автодорожный" был единственным КПП на границе двух стран.

    "По инициативе китайской стороны, в период с 1 по 5 сентября в связи с празднованием Курман-айт (Курбан-байрам) пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" на киргизско-китайском участке государственной границы будет временно закрыт", — сообщили в Госпогранслужбе.

    По словам собеседницы агентства, пропуск лиц, транспортных средств и грузов на Иркештаме возобновится 6 сентября.

    Закрытие госграницы на время проведения общенациональных либо религиозных праздников в соседнем государстве "является обычной практикой" для официального Пекина, сообщили в ГПС.

    Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

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