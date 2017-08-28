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    МИД о новом порядке пересечения границы для граждан РФ: еще не готов

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (93)

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    По словам официального представителя департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, новый порядок пересечения границы для граждан РФ все еще находится на стадии разработки.
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию, что правительство страны разработало новый порядок пересечения государственной границы для граждан РФ; по словам представителя ведомства, документ все еще находится на стадии разработки.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
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    Ранее СМИ сообщили, что правительство разработало новый порядок пересечения государственной границы для граждан России, согласно которому желающие попасть на Украину россияне должны иметь биометрический паспорт и заранее зарегистрироваться на сайте МИД страны.

    "Я не владею информацией о каких-либо изменениях в существующих правилах пересечения госграницы гражданами России — идет наработка и моделирование тех изменений, которые были заявлены секретарем СНБО и запланированы к введению с 1 января 2018 года", — заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, слова которого в понедельник цитирует украинское издание "Вести".

    В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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