МИД о новом порядке пересечения границы для граждан РФ: еще не готов

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию, что правительство страны разработало новый порядок пересечения государственной границы для граждан РФ; по словам представителя ведомства, документ все еще находится на стадии разработки.

Ранее СМИ сообщили, что правительство разработало новый порядок пересечения государственной границы для граждан России, согласно которому желающие попасть на Украину россияне должны иметь биометрический паспорт и заранее зарегистрироваться на сайте МИД страны.

"Я не владею информацией о каких-либо изменениях в существующих правилах пересечения госграницы гражданами России — идет наработка и моделирование тех изменений, которые были заявлены секретарем СНБО и запланированы к введению с 1 января 2018 года", — заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, слова которого в понедельник цитирует украинское издание "Вести".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.