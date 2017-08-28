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    В мире

    СМИ сообщили, когда состоится презентация iPhone 8

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    По информации американских СМИ, кроме трех новых моделей, iPhone 8 Apple также покажет часы Apple Watch с поддержкой LTE и телевизионную приставку AppleTV 5.
    В Сети показали финальный дизайн iPhone 8
    Nodus

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Корпорация Apple представит новый смартфон iPhone 8 во вторник, 12 сентября, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свой информированный источник.

    iPhone 8 показали на видео
    Канал TechTastic на youtube
    Он или не он? Предполагаемый iPhone 8 показали на видео

    Издание утверждает, что слухи о презентации компанией своих новинок 12 сентября на правах анонимности подтвердил источник, близкий к корпорации.

    Ожидается, что 12 сентября, кроме трех новых моделей, iPhone 8 Apple также покажет часы Apple Watch с поддержкой LTE и телевизионную приставку AppleTV 5.

    Ранее голландский ресурс TechTastic опубликовал видео финальной версии долгожданного гаджета iPhone 8.

    Напомним, компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano. Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.

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