СМИ сообщили, когда состоится презентация iPhone 8

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КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Корпорация Apple представит новый смартфон iPhone 8 во вторник, 12 сентября, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свой информированный источник.

Издание утверждает, что слухи о презентации компанией своих новинок 12 сентября на правах анонимности подтвердил источник, близкий к корпорации.

Ожидается, что 12 сентября, кроме трех новых моделей, iPhone 8 Apple также покажет часы Apple Watch с поддержкой LTE и телевизионную приставку AppleTV 5.

Ранее голландский ресурс TechTastic опубликовал видео финальной версии долгожданного гаджета iPhone 8.

Напомним, компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano. Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.