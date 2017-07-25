Финальный дизайн iPhone 8: в сеть "слили" фото

В сети была обнародована серия рендеров будущего флагманского смартфона Apple — iPhone 8, выход которого ожидается осенью этого года.

На рендерах представлен еще неанонсированный iPhone 8 с OLED-дисплеем 5,8 дюйма. Ожидается, что устройство получит экран практически во всю переднюю панель и вместо физической кнопки Home оно будет оснащено виртуальной.

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В настоящее время вопрос о расположении сканера Touch ID открыт. Одни источники полагают, что производитель встроит его в переднюю панель смартфона, другие заявляют, что он будет размещен на задней стороне гаджета.