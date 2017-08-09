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    Apple запатентовала новый iPhone

    (обновлено: )10410
    Заявка Apple на патент была подана еще десять лет назад. В документе представлены схематичные изображения устройства, а также краткая информация об устройстве.
    Смартфоны Apple
    Associated Press Eric Risberg

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano, сообщает Patently Apple.

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    Как стало известно, бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.

    Заявка на патент была подана еще в 2007 году. В документе представлены схематичные изображения устройства, а также краткая информация об устройстве.

    В документе описывается принцип работы технологии 3D Touch, которая появилась в iPhone 6s в 2016 году.

    Как отмечается в документе, электронное устройство использует отдельные поверхности для ввода и вывода: "одна из поверхностей (например, дно) имеет сенсорную поверхность и чувствительно к силе, с помощью которой пользователь осуществляет ввод данных, на второй поверхности (например, верхняя часть) отображается требуемая информация".

    patentlyapple.com
    Apple запатентовала новый iPhone nano

    Курсор управляется путем манипулирования задней поверхностью сенсорной области. Курсор определяет, где на обратной стороне палец пользователя установил контакт с сенсорной поверхностью. Когда курсор расположен над нужным элементом управления, пользователь выбирает или активирует функцию, связанную с элементом управления, путем приложения давления к чувствительной к силе сенсорной поверхности пальцем. Таким образом, электронное устройство может управляться одной рукой  без поднятия пальца.

    Напомним, недавно в сети была обнародована серия рендеров будущего флагманского смартфона Apple — iPhone 8, выход которого ожидается осенью этого года.

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