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11.08.201718:47
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    Он или не он? Предполагаемый iPhone 8 показали на видео

    (обновлено: )35
    Голландский ресурс TechTastic опубликовал видео финальной версии долгожданного гаджета iPhone 8. Не исключено, что на видео только лишь макет устройства.
    Канал TechTastic на youtube

    Но даже если это только макет, он позволяет достаточно детально изучить внешний вид будущего "яблочного" смартфона. Уже видно, что девайс получит вертикальную двойную камеру, а также стеклянную заднюю панель.

    Ежегодная презентация Apple запланирована на осень, так что поклонникам "яблочных" гаджетов ждать осталось недолго.

    Ранее сообщалось, что компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano. Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.

     

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