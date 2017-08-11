Он или не он? Предполагаемый iPhone 8 показали на видео

Но даже если это только макет, он позволяет достаточно детально изучить внешний вид будущего "яблочного" смартфона. Уже видно, что девайс получит вертикальную двойную камеру, а также стеклянную заднюю панель.

Ежегодная презентация Apple запланирована на осень, так что поклонникам "яблочных" гаджетов ждать осталось недолго.

Ранее сообщалось, что компания Apple запатентовала новый смартфон в корпусе iPod nano, так называемый, iPhone nano. Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало одобренную заявку компании.