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    СМИ: компания Трампа собиралась строить в Москве Trump Tower

    (обновлено: )21720
    По информации СМИ, обсуждение проекта строительства Trump Tower шло с сентября 2015 года по январь 2016 года, завершившись незадолго до начала праймериз в США.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер обсуждал с компанией Дональда Трампа строительство небоскреба Trump Tower в Москве, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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    По данным издания, Сэтер в письме 2015 года предсказывал, что он и руководители компании Trump Organization будут вскоре праздновать избрание Трампа президентом, а также "крупнейший проект в истории недвижимости". Кроме того, Сэтер призывал Трампа приехать в Москву, однако он так и не приехал.

    По информации газеты, обсуждение проекта строительства Trump Tower шло с сентября 2015 года по январь 2016 года, завершившись незадолго до начала праймериз. Издание отмечает, что остается неясной степень вовлеченности самого Трампа в эти переговоры и его осведомленность по данному вопросу.

    Белый дом и адвокат Трампа Майкл Коэн от комментариев воздержались, подчеркивается в сообщении.

    В сентябре 2013 года Трамп заявил на пресс-конференции в Москве, что планирует построить в России офисный центр. Он отметил, что ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о строительстве небоскреба типа нью-йоркской Trump Tower.

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