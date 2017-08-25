СМИ: глава ЦРУ лично контролирует расследование "связей Трампа с РФ"

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Укриана. Директор ЦРУ Майк Помпео лично контролирует работу подразделения по расследованию "связей" президента США Дональда Трампа с Россией, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.

По мнению неназванных чиновников ведомства, группа больше взаимодействует с коллегами из ФБР по этому делу, а полученные ее сотрудниками сведения могут существенно повлиять на ход расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном "вмешательстве Москвы в американские выборы".

Как отмечает газета, личный контроль со стороны Помпео означает, что директор ЦРУ может отслеживать, какая именно информация о деле будет передана Белому дому. Сам директор ранее заявлял, что его внимание обусловлено стремлением не допустить утечек подробностей расследования в СМИ.

Бывшие и действующие чиновники ЦРУ также высказали опасения, что Помпео может использовать свое положение в политическом противостоянии между сторонниками и противниками президента. По данным источников, до сих пор Помпео не использовал свое служебное положение, чтобы повлиять на ход расследования.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Этот же вопрос изучает специальный прокурор Роберт Мюллер, который параллельно проверяет связи окружения Трампа с Россией. Все обвинения базируются на докладе разведывательного сообщества США, в котором не приводилось доказательств причастности РФ к вмешательству, однако делались соответствующие оценки. Несмотря на то, что расследование еще не завершено, администрация Обамы, а затем и конгресс США ввели санкции против РФ.