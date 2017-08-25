В Киев едет министр энергетики США

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. 29 августа министр энергетики США Рик Перри прибудет в Киев. Об этом сообщает Министерство энергетики США, пишет "Голос Америки".

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"Для меня — честь возглавить делегацию из Соединенных Штатов в большую страну — Украину. Я с нетерпением жду укрепления наших отношений с таким важным союзником и продвижения работы для обеспечения стабильности и безопасности региона", — заявил министр.

В Украине Перри планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и другими должностными лицами Украины и обсудить развитие энергетического партнерства.

"Я встречаю прекрасных людей в министерстве (энергетики США — Ред.). На прошлой неделе были встречи с лидерами племен в штате Вашингтон. На следующий — международные лидеры Казахстана и Украины", — отметил Перри в Twitter.

I meet wonderful folks w/ @Energy. Last week included tribal leaders in WA. Next its intl leaders in Kazakhstan & Ukraine #FlashbackFriday. pic.twitter.com/vtIcV2etv2 — Rick Perry (@SecretaryPerry) 25 августа 2017 г.

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Ранее украинский президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри.