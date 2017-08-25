наверх
25.08.201721:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Киев едет министр энергетики США

    (обновлено: )64
    Министр энергетики США Рик Перри планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и другими должностными лицами Украины и обсудить развитие энергетического партнерства.
    Рик Перри
    wikipedia

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. 29 августа министр энергетики США Рик Перри прибудет в Киев. Об этом сообщает Министерство энергетики США, пишет "Голос Америки".

    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Мэттис намекнул о желании США использовать Украину против РФ – эксперт

    Читайте также: Президент, флаг и слова

    "Для меня — честь возглавить делегацию из Соединенных Штатов в большую страну — Украину. Я с нетерпением жду укрепления наших отношений с таким важным союзником и продвижения работы для обеспечения стабильности и безопасности региона", — заявил министр.

    В Украине Перри планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и другими должностными лицами Украины и обсудить развитие энергетического партнерства.

    "Я встречаю прекрасных людей в министерстве (энергетики США — Ред.). На прошлой неделе были встречи с лидерами племен в штате Вашингтон. На следующий — международные лидеры Казахстана и Украины", — отметил Перри в Twitter.

    Ранее украинский президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Владислав Дейнего
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России