В Польше обнаружено ядовитое куриное мясо

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Куриное мясо с трехкратным превышением нормы инсектицида фипронила обнаружено в Польше, сообщил главный ветеринарный врач страны Павел Немчук.

"В понедельник ветеринарная инспекция получила информацию от Государственного ветеринарного института в Пулавах, что образцы мяса птиц, привезенных из Германии, которые были забиты на одном из предприятий в Польше, содержат трехкратное превышение нормы фипронила", — цитирует Немчука агентство PAP.

По данным ветеринарной инспекции, бойлеры были ввезены в Польшу 31 июля, а забили их 1 августа. Птиц поставили на три предприятия в городах Гданьск, Гдыня и Новы-Двур-Мазовецкий. По словам Немчука, мясо не попало в переработку. Он отметил, что о возможном содержании фипронила немецкие власти предупредили Польшу 14 августа. Речь идет о почти 5 тысячах бройлеров с птицефабрики, где применяли препарат, содержащий фипронил.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов стран ЕС.

Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза куриных яиц с фипронилом. На встрече будут представлены страны, где были выявлены зараженные фипронилом яйца: Нидерланды, Бельгия, Германия, Франции, Швеция, Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг.

Министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС при том, что Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. Власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.