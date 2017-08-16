В немецкие магазины завезли более 28 млн ядовитых яиц

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Только в федеральную землю Нижняя Саксония поставлено более 28 миллионов куриных яиц, предположительно зараженных инсектицидом фипронил; это свидетельствует о гораздо больших масштабах поставок в немецкие торговые сети ядовитых яиц, чем предполагалось до сих пор. Об этом сообщает в среду Deutsche Welle со ссылкой на газету Neue Osnabrücker Zeitung.

Как отмечается, ранее федеральные власти ранее говорили о том, что в Германию из соседних стран было ввезено менее 11 миллионов куриных яиц со следами фипронила.

Газета ссылается на анализ нижнесаксонского министерства сельского хозяйства, произведенный на основании данных европейской системы экстренного оповещения. В свою очередь, из Нижней Саксонии в торговую сеть попали около 17 миллионов зараженных яиц, полученных из Нидерландов и из четырех нижнесаксонских птицеферм, где были найдены следы ядовитого вещества.

Зараженные фипронилом яйца и продукты из них были обнаружены уже в 15 странах Евросоюза, а также за его пределами, в частности, в Швейцарии, Южной Корее и Гонконге, отмечает агентство dpa.

По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, употребление в пищу продукции, зараженной фипронилом — ядовитым химическим средством для борьбы с насекомыми-паразитами, не представляет "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.

Напомним, Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза зараженных инсектицидом фипронил куриных яиц.