Украина – ЕС: кто ответит за яичный скандал

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Еврокомиссии хотят созвать встречу Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства, чтобы обсудить последствия заражения куриных яиц фипронилом. Запрещенный препарат нашли в куриных яйцах, которые продавали в супермаркетах по всей Европе и которые поставлялись из Нидерландов, которые являются крупнейшим поставщиком куриных яиц в мире.

Вероятное заражение произошло вследствие обработки кур от паразитов препаратом Dega16, в составе которого есть опасный для людей фипронил, который используют в ветеринарии. У людей фипронил вызывает проблемы с почками, печенью и щитовидной железой.

Есть ли вероятность попадания зараженных яиц на украинский рынок, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава Государственной ветеринарной и Фитосанитарной службы Виталий Башинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Заражені яйця виявили в 12 країнах Європи. Яка ймовірність того, що вони опиняться в Україні?

— Те, що це саме ті яйця можуть опинитися в Україні, вірогідність дуже низька, тому що ми не потрапляємо туди по ціні. Тобто по вартості ці яйця вести в Україну для того, щоб продати в три рази дешевше, ніякого сенсу не було. Тому говорити про те, що ці яйця продаються в Україні, ми не можемо. Тим більше, ми можемо аналізувати імпорт. І на сьогоднішній день імпорт курячого яйця в Україну з країн ЄС дуже незначний і він не походить з Нідерландів. Тобто якщо ми говоримо про яйця курячі, то в більшості ми говоримо про інкубаційне яйце, яке не призначено для споживання людьми і не несе прямої загрози. Це що стосується безпосередньо нідерландського яйця. Але ще є ряд питань, які також треба, щоб ми собі усвідомлювали і розуміли. В Україні на сьогоднішній день виробляється величезна кількість товарного курячого яйця, яке споживається на внутрішньому ринку, частково імпортується. Тому всі наші торгівельні партнери після того, як виник подібний скандал в ЄС, почали контролювати яйце, яке надходить їм з будь-якої країни світу. На жаль, Україна поки що всередині себе не почала моніторинг по фіпронілу, тому що на сьогоднішній день немає достатнього фінансування в державі для того, щоб швидко реагувати на такі подразники світу. Якось ще не дуже серйозно до цього ставиться керівництво держави. Тому що в більшості країн світу взагалі першочергове виділення коштів іде саме на загрозу для споживачів. У нас в державі дуже широко використовується практика запровадження мораторію на перевірки. Тобто ми більше турбуємось за ті підприємства, які експортують свої товари, ніж за внутрішньодержавний обіг. Тобто це така складна ситуація, яку дуже важко пояснити і тому тут кожен робить вибір сам. Що стосується фіпронілу в Україні, він заборонений для продуктивних країн. Є декілька препаратів, які зареєстровані з фіпронілом для котів і собак, які не несуть прямої загрози здоров'ю людей і тварин. Але для курей і для продуктивних тварин в Україні цей препарат для використання заборонений. Але підтвердити те, що жоден з операторів ринку його використовує, на жаль, внаслідок діючого мораторію на перевірки підприємств, які утримують, вирощують і здають на забій тварин, на жаль, жоден сьогодні в Україні підтвердити не зможе.

Через мораторій на перевірки?

— Дійсно, це так, тому що якщо ми говоримо про контролюючий орган, то контролюючий орган повинен виконувати свої функції. На сьогоднішній день ми утримуємо величезну армію контролерів, але не дозволяємо їм перевіряти. Тому воно не зовсім логічно виходить зовні і на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, про підтримку бізнесу, то найпозитивніший бізнес, правильний бізнес, відкритий бізнес, бізнес, який орієнтується на бізнес до ЄС, він обурений мораторієм. Тому що на сьогоднішній день темний бізнес, тіньовий, він просто процвітає саме з цієї причини.

Якщо європейці відмовляться від свого найбільшого яєчного постачальника, Україна може цим скористатися?

— Я думаю, що ми цим обов'язково скористаємось, якщо Єврокомісія включить нашого першого експортера, який вже поданий до Єврокомісії на розгляд, якщо найближчим часом його експлуатаційний номер з'явиться в списку. Тобто в регламенті ЄС, який дозволяє експорт на свою територію, ми цим скористаємося.

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Хто найбільший постачальник?

— На сьогоднішній день ніхто, бо товарне яйце категорії А в ЄС ми не можемо експортувати. В нас немає жодного підприємства, але одне підприємство вже подане. Я не буду його називати саме з причини, тому що це буде виглядати як реклама, але у нас уже одне підприємство є. Воно пройшло місію по відповідності на вимоги ЄС, повністю відповідає їм. Тому найближчим часом, я сподіваюсь, цей номер з'явиться на сайті Єврокомісії і ми зможемо постачати куряче яйце категорії А для споживання людьми.

Ранее руководитель "Инфо-Шувар", эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что потери украинского урожая в этом году будут прежде всего по абрикосу и персику.