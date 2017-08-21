Премьер Киргизии зарегистрирован в качестве кандидата в президенты

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах, передает корреспондент РИА Новости.

Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября в связи с окончанием срока президентских полномочий Алмазбека Атамбаева. Согласно конституции страны, президент избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать этот высокий пост. Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК страны о желании принять участие в президентской гонке обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.

По данным ЦИК Киргизии, кандидатские удостоверения пока получили два человека, оба бывшие премьеры: лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев и депутат парламента, лидер парламентской партии "Республика" Омурбек Бабанов.

Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава киргизского кабмина обязан написать заявление и временно оставить должность до окончания выборов либо подать прошение об отставке.

В июле Атамбаев заявил журналистам, что Жээнбеков принял решение уйти с поста, чтобы не допустить подозрений в использовании административного ресурса в ходе выборов. Это означает отставку всего правительства Киргизии. Ожидается, что остальные члены правительства останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового кабмина страны.

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии по формированию правительства может быть назначена уже на 25 августа, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.