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    Премьер Киргизии зарегистрирован в качестве кандидата в президенты

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    В ЦИК Киргизии сообщили, что изначально с заявлениями о желании принять участие в президентской гонке обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.
    Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков
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    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах, передает корреспондент РИА Новости.

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    Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября в связи с окончанием срока президентских полномочий Алмазбека Атамбаева. Согласно конституции страны, президент избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать этот высокий пост. Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК страны о желании принять участие в президентской гонке обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.

    По данным ЦИК Киргизии, кандидатские удостоверения пока получили два человека, оба бывшие премьеры: лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев и депутат парламента, лидер парламентской партии "Республика" Омурбек Бабанов.

    Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава киргизского кабмина обязан написать заявление и временно оставить должность до окончания выборов либо подать прошение об отставке.

    В июле Атамбаев заявил журналистам, что Жээнбеков принял решение уйти с поста, чтобы не допустить подозрений в использовании административного ресурса в ходе выборов. Это означает отставку всего правительства Киргизии. Ожидается, что остальные члены правительства останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового кабмина страны.

    Внеочередная сессия Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии по формированию правительства может быть назначена уже на 25 августа, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

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