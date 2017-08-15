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15.08.201712:02
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    Facebook запустил в Европе торговую площадку

    (обновлено: )53
    Сервис Marketplace работает подобно группам в Facebook: он предоставляет пользователям возможность публиковать объявления о продаже вещей с указанием своей локации.
    Facebook запустил торговую площадку Marketplace
    newsroom.fb.com

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Facebook запустил торговую площадку Marketplace, где пользователи смогут продавать и покупать товары, в 17 странах Европы, сообщает компания во вторник.

    "Сегодня мы запускаем Marketplace в 17 странах Европы… предоставляя большему количеству людей возможность искать, покупать и продавать продукты в их локальных сообществах в Facebook", — говорится в пресс-релизе Facebook.

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    Среди стран, в которых запускается сервис, — Германия, Франция, Испания, Италия, Швейцария, Ирландия, Чехия, Дания, Финляндия и другие.

    Сервис Marketplace работает подобно группам в Facebook, предоставляя пользователям возможность публиковать объявления о продаже вещей с указанием своей локации. Преимуществом сервиса является возможность просмотреть личный профиль продавца товара перед покупкой.

    "Люди продают разные вещи — от одежды до электроники, или даже машины и недвижимость. Люди продают новые и подержанные товары. Сервис предоставляет возможность связаться с продавцом и осмотреть товар перед покупкой", — сообщает сайт сервиса.

    До недавнего времени Marketplace был доступен в семи странах (США, Австралия, Канада, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Великобритания). С момента запуска в октябре 2016 к маю текущего года с помощью сервиса было опубликовано 18 миллионов объявлений от пользователей в США. По данным издания Forbes, запуская Marketplace, Facebook вступает в конкуренцию с такими игроками в секторе интернет-продаж, как Craigslist и Ebay.

    Ранее Facebook представил новую платформу Watch для просмотра видео в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.

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