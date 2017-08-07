Проблемы соцсетей. Сбои в Facebook и Instagram произошли по всему миру

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе социальных сетей, сообщает downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно данным downdetector и сообщениям в Twitter, технические неполадки в соцсетях наблюдаются в Швеции, Дании, Эстонии, Польше и ряде других стран. В Facebook заверяют, что работают над устранением проблемы и обещают восстановить доступ к соцсети в ближайшее время.

Ранее, 3 августа, пользователи Северной Америки и Европы столкнулись со сбоем в работе сервиса Skype.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook решила защитить фотографии пользователей и запустила специальную защитную функцию.