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    В мире

    Проблемы соцсетей. Сбои в Facebook и Instagram произошли по всему миру

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    Пользователи в Швеции, Дании, Эстонии, Польше, а также в ряде других стран в понедельник столкнулись со сбоями в работе соцсетей. В Facebook работают над устранением неполадок.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе социальных сетей, сообщает downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

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    Согласно данным downdetector и сообщениям в Twitter, технические неполадки в соцсетях наблюдаются в Швеции, Дании, Эстонии, Польше и ряде других стран. В Facebook заверяют, что работают над устранением проблемы и обещают восстановить доступ к соцсети в ближайшее время.

    Ранее, 3 августа, пользователи Северной Америки и Европы столкнулись со сбоем в работе сервиса Skype.

    Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook решила защитить фотографии пользователей и запустила специальную защитную функцию.

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