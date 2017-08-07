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    Гольдарб: Facebook стал площадкой различного отребья

    Тема:

    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (10)

    (обновлено: )21290
    Максим Гольдарб призвал не обращать внимание на нереализованных, злых и завистливых убожеств, для которых соцсеть - единственная отдушина, чтобы показать свое нутро и выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В украинском сегменте социальной сети Facebook некоторые пользователи обрадовались гибели бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной, которая разбилась в автокатастрофе, и назвали произошедшее кармой.

    Ирина Бережная
    УНИАН
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    Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб, увидев восторженную реакцию на гибель человека, написал на своей странице Facebook "недобрый пост". Не подвергая сомнению тот факт, что Facebook объединяет людей и многие хорошие люди, деятельные, умные, толковые, познакомились или узнали друг о друге с его помощью, Гольдарб рассказал и о другой стороне медали.

    "Facebook дал возможность проявлять себя различному отребью, дну нашей цивилизации. Тем, которые в обычной жизни: дома, на работе, на службе, в бизнесе, в семье, на улице, в институте, в школе, — были никчемными, неинтересными, извращенными, трусливыми и подлыми. Нереализованным, злым и завистливым убожествам, для которых соцсеть — единственная отдушина, чтобы показать своё нутро. Выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.

    Они радуются гибели людей, они радуются войне, которая идёт в стране, они рукоплещут чьей-то боли, им очень хочется разрушений, потому что это единственная среда, в которой они чувствуют себя более-менее комфортно. Им нужны горе, проблемы других, это их пища, воздух. Они никогда и ничего не создавали и не создадут, потому что не дано. Они находят таких же уродцев, как сами, объединяются, ржут, гадят, клевещут, воют и скачут толпой, изливают друг другу и на всех свою поганую суть и желчь. Такова жизнь. Такова виртуальная реальность, соцсеть.

    Но хорошо то, что эти дряни, в принципе, на большее не способны: виртуальность, исподтишочность, — их все", — написал Гольдарб.

    Скриншот с сайта Facebook

    Именно поэтому, считает Гольдарб, нормальным людям не нужно обращать на них внимание.

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    "Нужно представить, что это просто пыль и её завихрения во время ветра или грязь после дождя.

    Терпения и веры нам. Не дождаться — им", — уверен Гольдарб.

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