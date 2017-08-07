Гольдарб: Facebook стал площадкой различного отребья

РИА Новости Украина

В украинском сегменте социальной сети Facebook некоторые пользователи обрадовались гибели бывшего народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной, которая разбилась в автокатастрофе, и назвали произошедшее кармой.

Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб, увидев восторженную реакцию на гибель человека, написал на своей странице Facebook "недобрый пост". Не подвергая сомнению тот факт, что Facebook объединяет людей и многие хорошие люди, деятельные, умные, толковые, познакомились или узнали друг о друге с его помощью, Гольдарб рассказал и о другой стороне медали.

"Facebook дал возможность проявлять себя различному отребью, дну нашей цивилизации. Тем, которые в обычной жизни: дома, на работе, на службе, в бизнесе, в семье, на улице, в институте, в школе, — были никчемными, неинтересными, извращенными, трусливыми и подлыми. Нереализованным, злым и завистливым убожествам, для которых соцсеть — единственная отдушина, чтобы показать своё нутро. Выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.

Они радуются гибели людей, они радуются войне, которая идёт в стране, они рукоплещут чьей-то боли, им очень хочется разрушений, потому что это единственная среда, в которой они чувствуют себя более-менее комфортно. Им нужны горе, проблемы других, это их пища, воздух. Они никогда и ничего не создавали и не создадут, потому что не дано. Они находят таких же уродцев, как сами, объединяются, ржут, гадят, клевещут, воют и скачут толпой, изливают друг другу и на всех свою поганую суть и желчь. Такова жизнь. Такова виртуальная реальность, соцсеть.

Но хорошо то, что эти дряни, в принципе, на большее не способны: виртуальность, исподтишочность, — их все", — написал Гольдарб.

Скриншот с сайта Facebook

Именно поэтому, считает Гольдарб, нормальным людям не нужно обращать на них внимание.

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"Нужно представить, что это просто пыль и её завихрения во время ветра или грязь после дождя.

Терпения и веры нам. Не дождаться — им", — уверен Гольдарб.