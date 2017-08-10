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    В США фонд подает жалобу из-за связей Демократической партии с Украиной

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    Согласно утверждению Фонда подотчетности и гражданского доверия, консультант Демократической партии Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте.
    Съезд Демократической партии США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Американский фонд готовит жалобу в Федеральную избирательную комиссию США из-за возможного нарушения Национальным комитетом Демократической партии (DNC) закона при попытке собрать с помощью Киева компромат на оппонента Хиллари Клинтон, сообщает The Hill.

    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    На крючке. Манафорт и Охендовский

    Речь идет о Фонде подотчетности и гражданского доверия (Foundation for Accountability & Civic Trust, FACT) — некоммерческой организации, организованной в 2014 году бывшим федеральным прокурором Мэттью Уитакером.

    Представители фонда утверждают, что консультант DNC украинского происхождения Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте, бывшем руководителе предвыборного штаба Дональда Трампа.

    "Федеральный закон и установленные комиссией правила запрещают запрашивать, получать или принимать денежные пожертвования или другие предметы, представляющие ценность, от представителя иностранного государства ", — говорится в документе.

    Жалоба FACT напрямую связана с расследованием, опубликованным в начале года Politico. Из него стало известно, что Чалупа встречалась с высокопоставленными чиновниками в украинском посольстве в Вашингтоне, чтобы в беседах с ними получить информацию о "связях" Трампа и Манафонта с Россией.

    По данным Politico, у Чалупы была целая сеть контактов в Киеве и Вашингтоне, состоящая из журналистов, правительственных чиновников и представителей разведки. Информацией, полученных от них, она "время от времени" делилась с DNC.

    При этом представитель Национального комитета Демократической партии Эдриенн Уотсон утверждает, что Белый дом нарочно продвигает эту историю, чтобы отвлечь внимание общественности от "готовности штаба Трампа сотрудничать с враждебным правительством".

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