В США фонд подает жалобу из-за связей Демократической партии с Украиной

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Американский фонд готовит жалобу в Федеральную избирательную комиссию США из-за возможного нарушения Национальным комитетом Демократической партии (DNC) закона при попытке собрать с помощью Киева компромат на оппонента Хиллари Клинтон, сообщает The Hill.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP На крючке. Манафорт и Охендовский

Речь идет о Фонде подотчетности и гражданского доверия (Foundation for Accountability & Civic Trust, FACT) — некоммерческой организации, организованной в 2014 году бывшим федеральным прокурором Мэттью Уитакером.

Представители фонда утверждают, что консультант DNC украинского происхождения Александра Чалупа пыталась добыть у киевских чиновников компрометирующую информацию о Поле Манафонте, бывшем руководителе предвыборного штаба Дональда Трампа.

"Федеральный закон и установленные комиссией правила запрещают запрашивать, получать или принимать денежные пожертвования или другие предметы, представляющие ценность, от представителя иностранного государства ", — говорится в документе.

Жалоба FACT напрямую связана с расследованием, опубликованным в начале года Politico. Из него стало известно, что Чалупа встречалась с высокопоставленными чиновниками в украинском посольстве в Вашингтоне, чтобы в беседах с ними получить информацию о "связях" Трампа и Манафонта с Россией.

По данным Politico, у Чалупы была целая сеть контактов в Киеве и Вашингтоне, состоящая из журналистов, правительственных чиновников и представителей разведки. Информацией, полученных от них, она "время от времени" делилась с DNC.

При этом представитель Национального комитета Демократической партии Эдриенн Уотсон утверждает, что Белый дом нарочно продвигает эту историю, чтобы отвлечь внимание общественности от "готовности штаба Трампа сотрудничать с враждебным правительством".