Резко увеличилось число погибших в результате землетрясения в Китае

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 12 человек, пострадавших – до 175, сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что 28 человек находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней помимо спасателей и медиков принимают участие более 1300 сотрудников вооруженной полиции КНР.

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Ранее сообщалось о 9 погибших и 164 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.