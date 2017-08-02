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    Президент Филиппин обозвал Ким Чен Ына дураком

    (обновлено: )228
    Назвав Ким Чен Ына "дураком", Дутерте отметил, что лидер КНДР "играет с опасными игрушками", а также предупредил о последствиях конфликта в регионе. По словам президента Филиппин, конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов.
    Президент Филиппин Родриго Дутерте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Президент Филиппин Родриго Дутерте в среду обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына "дураком" и "сукиным сыном" в преддверии саммита АСЕАН в Маниле, в котором участие примет глава МИД Северной Кореи, передает агентство Рейтер.

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    "Этот пухленькое лицо, которое кажется добрым. Этот сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой территорией. Это необходимо остановить, эту ядерную войну", — заявил Дутерте на конференции с сотрудниками налоговых органов страны.

    Назвав Ким Чен Ына "дураком", Дутерте отметил, что лидер КНДР "играет с опасными игрушками", а также предупредил о последствиях конфликта в регионе. По словам президента Филиппин, конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов.

    Ранее Дутерте называл "сукиным сыном" президента США Барака Обаму, "дураком" — генсека ООН Пан Ги Муна, "посылал к черту" Евросоюз.

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