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    Освобождение филиппинского города от боевиков: погибли 13 морпехов

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    Американские силы специального назначения помогают филиппинцам освобождать захваченный боевиками город Марави, оказывая техническую поддержку.
    Эстонские военные. Архивное фото
    RIA News Алексей Олисько | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В боях с исламистскими боевиками при попытке освободить захваченный филиппинский город Марави погибли 13 морских пехотинцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя военных подполковника Джо-Ара Херреру.

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    "Мы опечалены результатом… Тринадцать человек погибли", — сказал Херрара.

    Как передает агентство Рейтер, американские силы специального назначения помогают освобождать захваченный боевиками город Марави, оказывая техническую поддержку.

    "Они не участвуют в боях. Они только предоставляют техническую поддержку", — сказал подполковник Джо-Ар Эррера на пресс-конференции в субботу.

    Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство".

    Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

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