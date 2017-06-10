Освобождение филиппинского города от боевиков: погибли 13 морпехов

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В боях с исламистскими боевиками при попытке освободить захваченный филиппинский город Марави погибли 13 морских пехотинцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя военных подполковника Джо-Ара Херреру.

"Мы опечалены результатом… Тринадцать человек погибли", — сказал Херрара.

Как передает агентство Рейтер, американские силы специального назначения помогают освобождать захваченный боевиками город Марави, оказывая техническую поддержку.

"Они не участвуют в боях. Они только предоставляют техническую поддержку", — сказал подполковник Джо-Ар Эррера на пресс-конференции в субботу.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство".

Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.