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    Установлена личность мужчины, устроившего бойню в казино на Филиппинах

    (обновлено: )38
    По данным правоохранителей, злоумышленником оказался 42-летний гражданин Филиппин. В полиции также вновь подтвердили, что нападение не было террористическим актом.
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    twitter.com/CGTNOfficial

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. На Филиппинах правоохранители установили личность мужчины, который напал на казино отеля в столице страны, где погибли и были ранены десятки человек, передает агентство Рейтер.

    В Маниле скорбят по погибшим в казино
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    Филиппины скорбят по погибшим при бойне в отеле

    По его данным, злоумышленником оказался 42-летний гражданин Филиппин. В полиции вновь подтвердили, что нападение не было террористическим актом.

    Нападение на гостиничный комплекс Resorts World Manila произошло в ночь на пятницу. По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар. Жертвами пожара стали 36 человек, число пострадавших составило 50 человек. Нападавший покончил с собой.

    Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ. Глава полиции Филиппин Рональд Дела Роза назвал это заявление пропагандой. Он заявил, что инцидент со стрельбой в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле являлся ограблением и не связан с терроризмом.

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