Установлена личность мужчины, устроившего бойню в казино на Филиппинах

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КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. На Филиппинах правоохранители установили личность мужчины, который напал на казино отеля в столице страны, где погибли и были ранены десятки человек, передает агентство Рейтер.

По его данным, злоумышленником оказался 42-летний гражданин Филиппин. В полиции вновь подтвердили, что нападение не было террористическим актом.

Нападение на гостиничный комплекс Resorts World Manila произошло в ночь на пятницу. По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар. Жертвами пожара стали 36 человек, число пострадавших составило 50 человек. Нападавший покончил с собой.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ. Глава полиции Филиппин Рональд Дела Роза назвал это заявление пропагандой. Он заявил, что инцидент со стрельбой в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле являлся ограблением и не связан с терроризмом.