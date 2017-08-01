Вырубка Беловежской пущи в Польше продолжается, несмотря на запрет

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Вырубка Беловежской пущи на территории Польши продолжается, несмотря на запрет Суда ЕС, сообщает в понедельник радиостанция RMF.

Суд ЕС 28 июля запретил польским властям вырубку деревьев в Беловежской пуще до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе — сентябре этого года. При этом сообщалось, что это решение не окончательно — властям Польши дали время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу, которые будут рассмотрены.

"С утра наши патрули подтвердили работу машин. Работали пильщики, также наблюдаем усиленное движение лесной службы", — сообщила радиостанции в понедельник представительница Greenpeace Йоанна Беньковская.

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Представители министерства окружающей среды при этом не стали отвечать на вопрос радиостанции о том, примет ли ведомство решение о приостановке вырубки в Беловежской пуще.

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.