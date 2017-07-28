Автомобиль протаранил толпу людей в столице Финляндии

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Мужчина на автомобиле въехал в толпу людей в центре Хельсинки, передает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию.

Сообщается, что в результате один человек погиб.

По данным правоохранителей, есть несколько пострадавших. СМИ сообщают, что водитель автомобиля задержан. Вероятно, он находился в нетрезвом состоянии.

Подробности инцидента выясняются.

В начале июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.