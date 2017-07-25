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    Трамп обвинил ЕС в политике протекционизма в отношении США

    (обновлено: )68
    Президент США Дональд Трамп рассказал, что работает над важным торговым соглашением с Великобританией, которое может принести множество замечательных рабочих мест.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обвинил ЕС в протекционистской политике в отношении США, призвав Европейский союз прекратить ее.

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    "Работаю над важным торговым соглашением с Великобританией. Это может принести множество замечательных рабочих мест. ЕС действует очень протекционистски с США. Прекратите!", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

    Ранее в ходе встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй на полях саммита "большой двадцатки" Трамп заявил, что надеется на быстрое заключение договора о двусторонней торговле с Великобританией.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что "фейковые новости" о нем в газете Washington Post являются "оружием лоббистов".

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