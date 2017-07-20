Трамп решил прекратить поддержку сирийской оппозиции - СМИ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Белый дом не подтверждает сообщения о прекращении программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, заявила журналистам представитель администрации Сара Сандерс.

В свою очередь представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии.

Программа действовала с 2013 года, ее целью было оказать давление на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы добиться его ухода. При этом программу критиковали в США за неэффективность.

По данным источников газеты, Трамп принял решение прекратить программу подготовки в июне после встречи с директором ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. ЦРУ и Белый дом отказались прокомментировать заявления источников.

Утверждается, что параллельная программа Пентагона по подготовке сирийских сил для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" будет продолжена.