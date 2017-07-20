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    Трамп решил прекратить поддержку сирийской оппозиции - СМИ

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    Сирия: США нанесли новый удар (313)

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    Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Белый дом не подтверждает сообщения о прекращении программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, заявила журналистам представитель администрации Сара Сандерс.

    В свою очередь представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

    Сирия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии.

    Программа действовала с 2013 года, ее целью было оказать давление на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы добиться его ухода. При этом программу критиковали в США за неэффективность.

    По данным источников газеты, Трамп принял решение прекратить программу подготовки в июне после встречи с директором ЦРУ Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. ЦРУ и Белый дом отказались прокомментировать заявления источников.

    Утверждается, что параллельная программа Пентагона по подготовке сирийских сил для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" будет продолжена.

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