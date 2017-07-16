наверх
17.07.201700:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии на юге Сирии

    Тема:

    Сирия: США нанесли новый удар (311)

    17002
    На встрече с журналистами во время визита в Париж глава правительства впервые озвучил свое отношение к договоренностям, которые вступили в силу неделю назад и остановили боевые действия в сирийских провинциях, соседствующих с Израилем и Иорданией.
    Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов, пишет интернет-сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии

    Читайте также: "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

    На встрече с журналистами во время визита в Париж глава правительства впервые озвучил свое отношение к договоренностям, которые вступили в силу неделю назад и остановили боевые действия в сирийских провинциях, соседствующих с Израилем и Иорданией.

    "Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли Соединенные Штаты и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране", — говорится в публикации.

    Второй телеканал цитирует не названного по имени и должности высокопоставленного израильского чиновника, который обвинил Иран в планах создать в Сирии, где его силы воюют на стороне президента Башара Асада, авиационную и морскую базы.

    "Израиль в курсе экспансионистских устремлений Ирана в Сирии", — приводит его слова сайт канала.

    По данным телеканала, в Иерусалиме недовольны тем, что авторы договоренностей о перемирии ограничились тем, что закрыли для иранских сил только приграничную с Израилем зону глубиной в 20 километров.

    Власти еврейского государства давно возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?