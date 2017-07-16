Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии на юге Сирии

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов, пишет интернет-сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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На встрече с журналистами во время визита в Париж глава правительства впервые озвучил свое отношение к договоренностям, которые вступили в силу неделю назад и остановили боевые действия в сирийских провинциях, соседствующих с Израилем и Иорданией.

"Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли Соединенные Штаты и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране", — говорится в публикации.

Второй телеканал цитирует не названного по имени и должности высокопоставленного израильского чиновника, который обвинил Иран в планах создать в Сирии, где его силы воюют на стороне президента Башара Асада, авиационную и морскую базы.

"Израиль в курсе экспансионистских устремлений Ирана в Сирии", — приводит его слова сайт канала.

По данным телеканала, в Иерусалиме недовольны тем, что авторы договоренностей о перемирии ограничились тем, что закрыли для иранских сил только приграничную с Израилем зону глубиной в 20 километров.

Власти еврейского государства давно возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.