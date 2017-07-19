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    Пятнадцатилетний сын Асада рассказал об ужасах в Сирии и об отце

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    По словам Хафеза, он знает, что за человек его отец: "Люди говорят много всего (о нем – ред.) как о президенте. Многие слепы. Но это не отображает действительности".
    Сирия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сын президента Сирии Башара Асада Хафез сообщил, что видит все те ужасы, которые происходят в стране, сообщает бразильская газета O Globo.

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    "Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране. Население и правительство объединены против захватчиков… страны", — заявил изданию 15-летний Хафез Асад, приехавший в Рио-де-Жанейро для участия в математической олимпиаде.

    "Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего (о нем – ред.) как о президенте. Многие слепы. Но это (что они говорят — ред.) не отображает действительности", — ответил старший сын Асада на вопрос журналиста о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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