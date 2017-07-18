В ФРГ оценили убытки после протестов во время саммита G20

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Немецкий союз страховщиков (GDV) оценил убытки из-за массовых акций протеста в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки", сообщается на официальном сайте союза.

Смотрите также: Гамбург приходит в себя после беспрецедентных беспорядков

По данным GDV, сумма ущерба составляет около 12 млн евро: учитывались повреждения автомобилей, жилых и коммерческих зданий, которые возникли во время демонстраций. На одну треть суммы приходятся убытки владельцаев автомобилей.

Пока что указанная сумма является первоначальной оценкой.

Как сообщалось ранее, почти 500 должностных лиц пострадали в результате беспорядков в Гамбурге в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20).