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    В ФРГ оценили убытки после протестов во время саммита G20

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    Сумма ущерба составляет около 12 млн евро: учитывались повреждения автомобилей, а также жилых и коммерческих зданий, которые возникли во время демонстраций.
    Акции протеста в Гамбурге
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    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Немецкий союз страховщиков (GDV) оценил убытки из-за массовых акций протеста в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки", сообщается на официальном сайте союза.

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    По данным GDV, сумма ущерба составляет около 12 млн евро: учитывались повреждения автомобилей, жилых и коммерческих зданий, которые возникли во время демонстраций. На одну треть суммы приходятся убытки владельцаев автомобилей.

    Пока что указанная сумма является первоначальной оценкой. 

    Как сообщалось ранее, почти 500 должностных лиц пострадали в результате беспорядков в Гамбурге в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20).

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