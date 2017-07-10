Представители G20 обеспокоены ростом протекционизма в мире

Янис Мадни – Прайм, для РИА Новости Украина

Председательствующая в этом году в G20 Германия изначально заявляла в качестве приоритета борьбу с протекционизмом в мировой торговле, миграционную политику и борьбу с терроризмом. Хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала, что страны Евросоюза на саммите в Гамбурге намерены послать сигнал о готовности решать стоящие перед миром задачи.

Каждый год отчеты международных организаций свидетельствуют, что защитных мер в торговле становится все больше. Перед началом саммита эксперты не исключали, что европейские лидеры будут пытаться на встрече в Гамбурге оказать определенное давление на американского президента Дональда Трампа, который в начале года вывел США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

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Это объединение создавалось экс-президентом США Бараком Обамой для сдерживания влияния Китая в Азии: в партнерство вступили все основные страны региона, кроме Китая и России. Основными локомотивами партнерства, помимо США, являлись Япония и Австралия. Главным механизмом партнерства была отмена тарифов внутри него, а также упрощение трансграничных бизнес-процессов.

Белый дом при этом также неоднократно озвучивал, что может полностью пересмотреть условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а министр финансов США заявлял, что Америка оставляет за собой право использовать протекционизм в торговле.

Протекционизм является внешнеторговой политикой какого-либо государства, направленной на временное ограничение ввоза импорта и поддержку производства на его территории отдельных товаров.

Против протекционизма в мировой торговле выступили страны-члены БРИКС, которые изложили свое негативное отношение в коммюнике по итогам неформальной встречи лидеров стран объединения на полях G20 в Гамбурге.

"Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимная торговля и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики", — сказал Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС.

В связи с этим, по его словам, "двадцатке" следует энергичнее отстаивать принципы открытой равноправной и взаимовыгодной торговли, закрепленные в универсальных правилах ВТО.

"Возвращение к протекционизму — это совсем не путь вперед", — высказался по этой теме в пятницу, 7 июля, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

О дискуссии лидеров стран на саммите двадцати в пятницу рассказал глава российского Минфина Антон Силуанов. По его словам, тема американского протекционизма была одной из ключевых в выступлениях большинства глав государств на саммите "двадцатки".

"Говорили, что нельзя добиться через протекционизм устойчивого роста мировой экономики. Нельзя, чтобы одна страна за счет создания конкурентных преимуществ, а сейчас даже не говорили о курсовых, валютных преимуществах, а говорили именно о протекционистских преимуществах — нельзя, чтобы одна страна проводила такую политику, которая по сути дела не соответствует общим взглядам стран "двадцатки", которые обсуждались в последние годы", — сказал министр.

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По словам главы Минфина, политика торгового протекционизма США создает риски появления пузырей и новых кризисных явлений в мировой экономике.

Между тем в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге, теме протекционизма в торговле был уделен всего один абзац.

"Мы будем сохранять рынки открытыми, отмечая важность обоюдной и взаимовыгодной торговли, инвестиционных программ и принципа недискриминации, продолжать борьбу с протекционизмом, включая несправедливые торговые практики, и признавать роль законных механизмов защиты торговли в этой связи", — отметили лидеры стран.

Меркель осталась довольна тем, что в документе удалось указать на то, что рынки должны оставаться свободными.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик однако считает, что если бы не позиция США, то можно было бы надеяться на более решительные и активные действия G20 по борьбе с протекционизмом. По его мнению, сейчас США является ключевой угрозой для развития мировой экономики и ускорения темпов ее роста.

"Поэтому действительно можно согласиться с тем, что возрастание пузыря протекционизма может сработать на снижение темпов роста как мировой экономики, так и ключевых стран. Мы видим сейчас, что феномен протекционизма наблюдается не только в отдельных развивающихся странах, но распространяется на крупнейшие развитые страны. И это в свою очередь может давать дополнительные импульсы другим развитым странам", — считает он.

По мнению Лисоволика, важно, что сейчас на первый план с точки зрения поддержки и открытости выходит Китай, а Россия на G20 однозначно выступает за открытость и против протекционизма. "И думаю, в этих условиях и для России, и для Китая есть определённая возможность перехватить инициативу в какой-то степени в свои руки и начинать пытаться определять повестку открытости, экономической интеграции в мировой экономике уже с позиции именно развивающихся рынков", — подытожил он.