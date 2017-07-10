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    Беспорядки в Гамбурге на G20: пострадали почти 500 полицейских

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    Протестный Гамбург: итоги саммита G20 (77)

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    В силовых структурах насчитали в общей сложности почти 500 пострадавших полицейских, среди федеральной полиции - 118 человек, сообщил в понедельник министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.
    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    REUTERS Fabrizio Bensch
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    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Почти 500 должностных лиц пострадали в результате беспорядков в Гамбурге в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20), сообщил в понедельник министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

    В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки.

    "Мы насчитываем в общей сложности почти 500 пострадавших должностных лиц (полицейских — ред.), среди федеральной полиции — 118 человек", — сказал министр журналистам.

    Он добавил, что двое полицейских находятся в больнице. Министр пожелал скорейшего выздоровлении всем пострадавшим.

    Ранее полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.

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