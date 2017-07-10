Беспорядки в Гамбурге на G20: пострадали почти 500 полицейских

REUTERS Fabrizio Bensch Лукаш: почему зарубежные дипломаты не спешат на Гамбургский майдан Почти 500 должностных лиц пострадали в результате беспорядков в Гамбурге в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20), сообщил в понедельник министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки.

"Мы насчитываем в общей сложности почти 500 пострадавших должностных лиц (полицейских — ред.), среди федеральной полиции — 118 человек", — сказал министр журналистам.

Он добавил, что двое полицейских находятся в больнице. Министр пожелал скорейшего выздоровлении всем пострадавшим.

Ранее полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.