Венесуэла объявила экс-президента Мексики персоной нон грата

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Глава МИД Венесуэлы Самуэль Монкада объявил в воскресенье персона нон грата экс-президента Мексики Висенте Фокса, который стал одним из гарантов проведения оппозицией так называемого "народного референдума" против политики Николаса Мадуро.

Большинство венесуэльцев, принявших участие в голосовании в воскресенье, высказались против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро. Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.

"Как министр иностранных дел Боливарианской республики Венесуэлы объявляю господина Висенте Фокса персоной нон грата, он злоупотребил гостеприимством нашего народа, оскорбляя его. Господин Фокс приехал проплаченный в Венесуэлу, чтобы продвигать насилие и вмешательство иностранных держав", — написал Монкада в своем микроблоге в Twitter.

По словам Монкады, Фокс уже не находится на территории Венесуэлы. "В качестве профилактической меры для защиты нашего народа господин Фокс никогда не сможет вернуться в Венесуэлу", – отметил глава МИД.

При этом официальный Мехико в воскресенье выступил с заявлением в поддержку состоявшегося голосования в южноамериканской стране. "Правительство Мексики признает высокий уровень участия в народном голосовании, прошедшем в Венесуэле и других городах мира по призыву Национальной ассамблеи. Мексика надеется, что его результаты, отражающие волю венесуэльского народа, будут услышаны и приняты к сведению сторонами в поиске переговорного решения, которое позволит восстановить демократический порядок в этой стране как можно скорее", – говорится в заявлении МИД Мексики.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы, и намерена показать властям уровень своей поддержки.

Выборы 545 членов национального учредительного собрания запланированы на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.